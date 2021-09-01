- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، وصبيا، وضمد).
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 09:19 AM
الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤيةجازان.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتواصل حتى 8 مساء
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، وصبيا، وضمد).
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
، جازان.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتواصل حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جازان.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتواصل حتى 8 مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.