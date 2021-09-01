الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

توكلنا: تغيير البيانات في أبشر لا يلغي التصاريح السابقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه عند تغيير البيانات الشخصية في أبشر سوف تتحدث في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد مع العلم أن ذلك لا يلغي البيانات والتصاريح السابقة.

ما هو تطبيق توكلنا؟

توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

كيف أسجل في التطبيق؟

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

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