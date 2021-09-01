اخبار السعوديه

اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية

تصعيد عدائي من المليشيا الحوثية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية.

تصعيد عدائي: 

وأكد التحالف أن هناك تصعيداً عدائياً من المليشيا الحوثية الارهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

حماية المدنيين: 

وشدد على أنه يتخذ وينفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا