شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01
وشدد على أنه يتخذ وينفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية
تصعيد عدائي من المليشيا الحوثية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية.
تصعيد عدائي:
وأكد التحالف أن هناك تصعيداً عدائياً من المليشيا الحوثية الارهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
حماية المدنيين:
وشدد على أنه يتخذ وينفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
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