الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية.

تصعيد عدائي:

وأكد التحالف أن هناك تصعيداً عدائياً من المليشيا الحوثية الارهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

حماية المدنيين:

وشدد على أنه يتخذ وينفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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