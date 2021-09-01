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قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء بداية شهر سبتمبر الميلادي، وهو بداية العد التنازلي لنهاية الصيف وبداية الخريف.
وتابع: الأجواء فيه لطيفة ليلاً وحارة وسط النهار، وبداية تحرُّك المنخفضات الجوية، خاصة شمالاً، وتزداد فرصة الأمطار على الجنوبية والغربية وشمال المملكة، وأحياناً تمتد إلى الوسطى- إن شاء الله.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: فيه ينتهي الصيف فعلياً 28 المحرم 1443هـ؛ 5 سبتمبر، وفلكياً 15 صفر 1443هـ؛ الأربعاء 22 سبتمبر، وبالتالي تساوي الليل والنهار، وفيه بداية موسم الصفري.
وتابع: فيه غالباً الدول العربية بدايات العودة إلى المدارس، يقول أهل الشام "أيلول.. ذيله مبلول!"؛ كناية عن المطر.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 08:52 AM
قال: بداية تحرُّك المنخفضات الجوية خاصة شمالاً وتزداد فرصة هطول الأمطار"أيلول ذيله مبلول".. بدأ شهر 9 و"الحصيني": هنا ينتهي الصيف ويبدأ الخريف
قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء بداية شهر سبتمبر الميلادي، وهو بداية العد التنازلي لنهاية الصيف وبداية الخريف.
وتابع: الأجواء فيه لطيفة ليلاً وحارة وسط النهار، وبداية تحرُّك المنخفضات الجوية، خاصة شمالاً، وتزداد فرصة الأمطار على الجنوبية والغربية وشمال المملكة، وأحياناً تمتد إلى الوسطى- إن شاء الله.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: فيه ينتهي الصيف فعلياً 28 المحرم 1443هـ؛ 5 سبتمبر، وفلكياً 15 صفر 1443هـ؛ الأربعاء 22 سبتمبر، وبالتالي تساوي الليل والنهار، وفيه بداية موسم الصفري.
وتابع: فيه غالباً الدول العربية بدايات العودة إلى المدارس، يقول أهل الشام "أيلول.. ذيله مبلول!"؛ كناية عن المطر.
، "أيلول ذيله مبلول".. بدأ شهر 9 و"الحصيني": هنا ينتهي الصيف ويبدأ الخريف ،
المصدر : الخليج 365
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