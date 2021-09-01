محمد بن مسعود - الدمام - قال: نتخذ وننفّذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن قواته اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة مفخخة بالأجواء اليمنية. وقال التحالف: نتخذ وننفّذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. وتابع: تصعيد عدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين. 01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 08:47 AM قال: نتخذ وننفّذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية اعتراض وتدمير "مسيّرة مفخخة" حوثية في الأجواء اليمنية.. والتحالف: تصعيد عدائي اعتراض وتدمير "مسيّرة مفخخة" حوثية في الأجواء اليمنية.. والتحالف: تصعيد عدائي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن قواته اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة مفخخة بالأجواء اليمنية. وقال التحالف: نتخذ وننفّذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. وتابع: تصعيد عدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين. الكلمات المفتاحية ، اعتراض وتدمير "مسيّرة مفخخة" حوثية في الأجواء اليمنية.. والتحالف: تصعيد عدائي ،

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