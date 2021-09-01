البعثة الأمريكية لدى الرياض تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها

الرياض - محمد عبدالله - أدانت بعثة الولايات المتحدة لدى الرياض، بشدة الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون على مدينة أبها ومطارها الدولي.

وقالت البعثة في بيان لها، «إنه وبحسب ما ورد، فقد أسفر الهجوم عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء»، متمنية للمصابين الشفاء العاجل والتام.

وأشارت إلى أن هذا الهجوم الذي وصفته بـ«الفظيع»، قد هدد الأرواح والبنية التحتية وآفاق السلام والاستقرار في اليمن.

ودعت البعثة، الحوثيين إلى وقف العنف والمشاركة البناءة مع المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن.

وأكدت بالقول «لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها».

كان التحالف العربي الداعم للشرعية، قد أعلن الثلاثاء، اعتراض طائرات مسيرة حوثية مفخخة، حاولت استهداف مطار أبها الدولي) ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

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