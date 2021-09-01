متحدث حرس الحدود يكشف تفاصيل إحباط تهريب 29 طن قات و1.5 مليون قرص إمفيتامين

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، اليوم الأربعاء، تفاصيل تمكّنت الدوريات البرية بمنطقتي جازان وعسير من إحباط محاولة تهريب 29 طنًّا من مادة القات المخدر، و490 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقال القريني، في مداخلة هاتفية مع فضائية «الإخبارية»، إن الدوريات البحرية بجازان وتبوك والمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولات تهريب 1,526,952 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، منها 723,210 بمنطقة جازان، و232,742 بمنطقة تبوك، و571,000 بالمنطقة الشرقية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد القبض على المتورطين في ذلك وعددهم 27 متهمًا، 12 مواطنًا، و15 من مخالفي نظام أمن الحدود، بينهم 8 من الجنسية اليمنية، و4 من الجنسية المصرية، و3 من الجنسية الإثيوبية.

وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

وأشار العقيد مسفر إلى أن تنسيق الجهود والتكامل بين القطاعات الأمنية هو حجر الزاوية في الحرب على آفة المخدرات وعصاباتها، مشيدًا بالتنسيق والتكامل بين الجهات والقطاعات الأمنية ذات العلاقة.

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