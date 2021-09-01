أستاذ جامعي: منع الجوالات بالمدارس يحمي الطلبة وأسرهم من المساءلة القانونية

الرياض - محمد عبدالله - قال أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني، اليوم الأربعاء، إن قرار منع الجوالات في المدارس سيحمي الطلبة وأسرهم من المساءلة القانونية.

وأوضح القحطاني خلال مداخلة مع فضائية «الإخبارية»، أن القرار بحسب تعليمات الوزارة مؤقت، لأسبوع التهيئة الأول وذلك بعد انقطاع الطلاب عن المدارس لأكثر من 3 فصول دراسية فقد يكون هناك احتياج للاطمئنان من جانب لأسرة على الطالب والعكس وكذلك التأكد من بعض التطبيقات التي توضح الحالة الصحية للطالب.

وأشار أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط إلى أن قرار الوزارة جاء لما وجدته من جوانب سلبية باستخدامه وتشتيت الطالب أثناء الحصة الدراسية، وانشغال الطلاب باستخدام المواقع والبرامج المختلفة التي تبعدهم عن التحصيل التعليمي والذي هو الهدف الأساسي للعملية التعليمية.

وأكد أن قرار المنع فرصة حماية الطلاب وأسرهم من الوقوع في بعض الأخطاء التي قد لا يتوقعونها وفق الضوابط والتعليمات أو المخالفات القانونية التي قد تحملهم الكثير من المتاعب لاسيما أن هناك أكثر من 6 مليون طالب بالمملكة.

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