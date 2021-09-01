18 متمهًا في قبضة الأمن العام بتهم السرقة وتزوير فحوص كورونا

الرياض - محمد عبدالله - استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت عنوان «في قبضة رجال الأمن»، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وأوضح الأمن العام أنه تم القبض على 3 مقيمين وامرأة تورطوا بتزوير فحوص كورونا "PCR" والمتاجرة بها، ونجح رجال الأمن أيضًا في الإطاحة بـ6 مواطنين ارتكبوا 12 سرقة لمحتويات السيارات.

كما قبض رجال الأمن على مواطن ارتكب 6 جرائم سطو على مؤسسات وسرقة 204 آلاف ريال، وأطاحت الشرطة بـ3 مواطنين ونازح ارتكبوا 5 قضايا تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات بيع الوقود وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وقبض رجال الأمن أيضًا على مواطنين ومقيم يستقلون مركبة قاموا بتعبئة الوقود ولاذوا بالفرار دون دفع القيمة ووثق أحدهم الواقعة ونشره على مواقع التواصل.

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