السعودية | خالد بن سلمان: وصلنا لمرحلة من التطوير تعزز الكفاءة القتالية

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: وصلنا لمرحلة من التطوير تعزز الكفاءة القتالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفقّد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، مقر قيادة القوات البرية للوقوف على مستوى الجاهزية.

وقال الأمير خالد بن سلمان: "قواتنا وصلت لمرحلة من التطوير بما يعزز كفاءة المنظومة القتالية".

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وكتب في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": إنفاذاً لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد، قمت بزيارة تفقدية لمقر قيادة القوات البرية الملكية السعودية، ووقفت على مستوى الجاهزية التي وصلت إليها هذه القوات من تطوير وتحديث في التسليح والتدريب بما يُعزز كفاءة المنظومة القتالية لكافة أفرع القوات المسلحة".