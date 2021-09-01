شكرا لقرائتكم خبر عن المالديف.. «الشؤون الإسلامية» تشيد بالمملكة في نشر السلام والمحبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله العجالين، في مقر السفارة بالعاصمة ماليه، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، الذي يرأس وفد المملكة في الاجتماع الرسمي لبحث الترتيبات لافتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في المالديف.

وثمن العنزي الجهود التي تقدمها السفارة في التعاون مع الوزارة لكل ما يخدم العمل الإسلامي، ويحقق رسالة وأهداف المملكة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

من جانبه، نوه السفير العجالين بالجهود التي تقدمها الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال، والقيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر التسامح والتعايش، مؤكداً أن جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالمالديف، سيكون أيقونة إسلامية تنقل رسالة المملكة في نشر السلام والمحبة التي جاء بها الإسلام.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي في جمهورية المالديف.