، أمادو موتاري فيحاويًا حتى 2023.. والإدارة تنهي عقد اليوناني كرياكوس بالتراضي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، إجراءات شراء عقد لاعب منتخب النيجر الجناح الدولي أمادو موتاري، قادمًا من نادي العين السعودي، لمدة موسمين.
ويمتلك موتاري مسيرة احترافية حافلة، حيث شارك مع منتخب بلاده منذ 2012م وحتى الآن، وقد بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي لومان الفرنسي، قبل أن يمثل العديد من الأوروبية أبرزها: نادي بودابست هونفيد المجري ونادي فيرينتسفاروشي المجري ونادي آنجي ماخاشكالا الروسي ونادي ميتالورغ دونيتسك الأوكراني، وكانت آخر تجاربه الاحترافية مع نادي العين السعودي.
كما قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، إنهاء عقد قلب الدفاع المحترف اليوناني كيرياكوس بابادوبولوس ومنحه مخالصة مالية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بإنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك لتحقيق المصلحة المشتركة.
أمادو موتاري فيحاويًا حتى 2023.. والإدارة تنهي عقد اليوناني كرياكوس بالتراضيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-01
أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، إجراءات شراء عقد لاعب منتخب النيجر الجناح الدولي أمادو موتاري، قادمًا من نادي العين السعودي، لمدة موسمين.
ويمتلك موتاري مسيرة احترافية حافلة، حيث شارك مع منتخب بلاده منذ 2012م وحتى الآن، وقد بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي لومان الفرنسي، قبل أن يمثل العديد من الأوروبية أبرزها: نادي بودابست هونفيد المجري ونادي فيرينتسفاروشي المجري ونادي آنجي ماخاشكالا الروسي ونادي ميتالورغ دونيتسك الأوكراني، وكانت آخر تجاربه الاحترافية مع نادي العين السعودي.
كما قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، إنهاء عقد قلب الدفاع المحترف اليوناني كيرياكوس بابادوبولوس ومنحه مخالصة مالية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بإنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك لتحقيق المصلحة المشتركة.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
01:10 AM
أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، إجراءات شراء عقد لاعب منتخب النيجر الجناح الدولي أمادو موتاري، قادمًا من نادي العين السعودي، لمدة موسمين.
ويمتلك موتاري مسيرة احترافية حافلة، حيث شارك مع منتخب بلاده منذ 2012م وحتى الآن، وقد بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي لومان الفرنسي، قبل أن يمثل العديد من الأوروبية أبرزها: نادي بودابست هونفيد المجري ونادي فيرينتسفاروشي المجري ونادي آنجي ماخاشكالا الروسي ونادي ميتالورغ دونيتسك الأوكراني، وكانت آخر تجاربه الاحترافية مع نادي العين السعودي.
كما قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، إنهاء عقد قلب الدفاع المحترف اليوناني كيرياكوس بابادوبولوس ومنحه مخالصة مالية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بإنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك لتحقيق المصلحة المشتركة.
، أمادو موتاري فيحاويًا حتى 2023.. والإدارة تنهي عقد اليوناني كرياكوس بالتراضي ،
المصدر : الخليج 365
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