، بعد صيف ساخن.. إغلاق الميركاتو الصيفي للأندية السعودية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية "فترة تسجيل اللاعبين الأولى" للموسم الجديد 2021/2022م عند تمام الساعة (12:00) من صباح اليوم الأول من سبتمبر.
وبلغت مدة فترة سوق الانتقالات الصيفية في دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم 66 يوماً موزعة بين يونيو ويوليو وأغسطس الماضي.
وشهد الميركاتو الصيفي الحالي المزيد من الإثارة والتشويق في الإعلان عن صفقات من العيار الثقيل في ظل احتدام المنافسة المنتظرة خلال منافسات الموسم الرياضي، حيث دعمت الأندية صفوفها بأفضل اللاعبين سواء بالتعاقد مع عناصر شابة أو من خلال الحصول على خدمات لاعبين أصحاب خبرة كبيرة.
و أصبحت فترة سوق الانتقالات في الدوري السعودي في السنوات الأخيرة محط أنظار العديد من وكالات الأنباء العربية والعالمية من خلال جلب الأندية السعودية لاعبين على طراز رفيع.
و سوق الانتقالات أو فترة الانتقالات كما يطلق عليها هي الفترة خلال الموسم الكروي يسمح خلالها بانتقال لاعبي كرة القدم بين الأندية وتسجيل اللاعبين الجدد، وينقسم سوق الانتقالات إلى فترة انتقالات صيفية وتكون قبل بداية الموسم وفترة انتقالات شتوية وتكون في منتصف الموسم.
بعد صيف ساخن.. إغلاق الميركاتو الصيفي للأندية السعوديةمحمود الحمد الخليج 365 2021-09-01
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية "فترة تسجيل اللاعبين الأولى" للموسم الجديد 2021/2022م عند تمام الساعة (12:00) من صباح اليوم الأول من سبتمبر.
وبلغت مدة فترة سوق الانتقالات الصيفية في دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم 66 يوماً موزعة بين يونيو ويوليو وأغسطس الماضي.
وشهد الميركاتو الصيفي الحالي المزيد من الإثارة والتشويق في الإعلان عن صفقات من العيار الثقيل في ظل احتدام المنافسة المنتظرة خلال منافسات الموسم الرياضي، حيث دعمت الأندية صفوفها بأفضل اللاعبين سواء بالتعاقد مع عناصر شابة أو من خلال الحصول على خدمات لاعبين أصحاب خبرة كبيرة.
و أصبحت فترة سوق الانتقالات في الدوري السعودي في السنوات الأخيرة محط أنظار العديد من وكالات الأنباء العربية والعالمية من خلال جلب الأندية السعودية لاعبين على طراز رفيع.
و سوق الانتقالات أو فترة الانتقالات كما يطلق عليها هي الفترة خلال الموسم الكروي يسمح خلالها بانتقال لاعبي كرة القدم بين الأندية وتسجيل اللاعبين الجدد، وينقسم سوق الانتقالات إلى فترة انتقالات صيفية وتكون قبل بداية الموسم وفترة انتقالات شتوية وتكون في منتصف الموسم.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
01:00 AM
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية "فترة تسجيل اللاعبين الأولى" للموسم الجديد 2021/2022م عند تمام الساعة (12:00) من صباح اليوم الأول من سبتمبر.
وبلغت مدة فترة سوق الانتقالات الصيفية في دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم 66 يوماً موزعة بين يونيو ويوليو وأغسطس الماضي.
وشهد الميركاتو الصيفي الحالي المزيد من الإثارة والتشويق في الإعلان عن صفقات من العيار الثقيل في ظل احتدام المنافسة المنتظرة خلال منافسات الموسم الرياضي، حيث دعمت الأندية صفوفها بأفضل اللاعبين سواء بالتعاقد مع عناصر شابة أو من خلال الحصول على خدمات لاعبين أصحاب خبرة كبيرة.
و أصبحت فترة سوق الانتقالات في الدوري السعودي في السنوات الأخيرة محط أنظار العديد من وكالات الأنباء العربية والعالمية من خلال جلب الأندية السعودية لاعبين على طراز رفيع.
و سوق الانتقالات أو فترة الانتقالات كما يطلق عليها هي الفترة خلال الموسم الكروي يسمح خلالها بانتقال لاعبي كرة القدم بين الأندية وتسجيل اللاعبين الجدد، وينقسم سوق الانتقالات إلى فترة انتقالات صيفية وتكون قبل بداية الموسم وفترة انتقالات شتوية وتكون في منتصف الموسم.
، بعد صيف ساخن.. إغلاق الميركاتو الصيفي للأندية السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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