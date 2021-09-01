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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أنها اتفقت مع اللاعب البرازيلي بيتروس على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.
وكانت تقارير قد راجت بشأن مفاوضات تدور بين اللاعب ونادي ضمك للتوقيع له قبل دقائق من إغلاق فترة الانتقالات.
وقالت تلك المصادر إن اللاعب رفض رفضاً قاطعاً اللعب لأي ناد في السعودية غير النصر لارتباطه الشديد بجماهيره.
وكانت إدارة النصر قد أسقطت اسم اللاعب من كشوفاتها لتسجيل المحترف الآخر انسيلمو لاعب الوحدة الذي انضم للنصراويين مدة موسم على سبيل الإعارة.
"بيتروس" يرفض اللعب لغير "النصر" في "السعودية"محمد السيّد الخليج 365 2021-08-31
كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أنها اتفقت مع اللاعب البرازيلي بيتروس على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.
وكانت تقارير قد راجت بشأن مفاوضات تدور بين اللاعب ونادي ضمك للتوقيع له قبل دقائق من إغلاق فترة الانتقالات.
وقالت تلك المصادر إن اللاعب رفض رفضاً قاطعاً اللعب لأي ناد في السعودية غير النصر لارتباطه الشديد بجماهيره.
وكانت إدارة النصر قد أسقطت اسم اللاعب من كشوفاتها لتسجيل المحترف الآخر انسيلمو لاعب الوحدة الذي انضم للنصراويين مدة موسم على سبيل الإعارة.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
11:59 PM
كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أنها اتفقت مع اللاعب البرازيلي بيتروس على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.
وكانت تقارير قد راجت بشأن مفاوضات تدور بين اللاعب ونادي ضمك للتوقيع له قبل دقائق من إغلاق فترة الانتقالات.
وقالت تلك المصادر إن اللاعب رفض رفضاً قاطعاً اللعب لأي ناد في السعودية غير النصر لارتباطه الشديد بجماهيره.
وكانت إدارة النصر قد أسقطت اسم اللاعب من كشوفاتها لتسجيل المحترف الآخر انسيلمو لاعب الوحدة الذي انضم للنصراويين مدة موسم على سبيل الإعارة.
، "بيتروس" يرفض اللعب لغير "النصر" في "السعودية" ،
المصدر : الخليج 365
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