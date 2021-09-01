، أخضر الصالات يدشن أسبوع الصالات في كرواتيا بمواجهة منتخب مالطا ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الأربعاء ، مشاركته في بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية التي تستضيفها مدينة بوريتش الكرواتية خلال الفترة من 1-5 سبتمبر، وذلك بمواجهة منتخب مالطا.
وأنهى "الأخضر"، اليوم الثلاثاء، تجهيزاته لمباراة مالطا، حيث فاز وديًا على منتخب جزر سليمان بنتيجة 7-3، وسجل أهداف الأخضر كل من معاذ العسيري (هدفين) وناصر الحارثي (هدفين) ومنصور الزهراني وحمود المطيري وفهد الرديني.
وعمد مدرب المنتخب السعودي، الإسباني أندرو بلازا خلال المباراة إلى اللعب بالطريقة نفسها التي سيلعب بها أمام منتخب مالطا، حيث قام بإشراك أغلب اللاعبين من أجل الوقوف على مستوياتهم عن قرب.
وكان "أخضر الصالات" وصل، أمس الاثنين، إلى مدينة بوريتش قادمًا من مدينة الدمام وذلك للمشاركة في بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية.
يُذكر أن قرعة بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الودية الدولية أسفرت عن وقوع "الأخضر" في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، هنغاريا، مالطا، الجبل الأسود وسان مارينو.
أخضر الصالات يدشن أسبوع الصالات في كرواتيا بمواجهة منتخب مالطاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-31
يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الأربعاء ، مشاركته في بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية التي تستضيفها مدينة بوريتش الكرواتية خلال الفترة من 1-5 سبتمبر، وذلك بمواجهة منتخب مالطا.
وأنهى "الأخضر"، اليوم الثلاثاء، تجهيزاته لمباراة مالطا، حيث فاز وديًا على منتخب جزر سليمان بنتيجة 7-3، وسجل أهداف الأخضر كل من معاذ العسيري (هدفين) وناصر الحارثي (هدفين) ومنصور الزهراني وحمود المطيري وفهد الرديني.
وعمد مدرب المنتخب السعودي، الإسباني أندرو بلازا خلال المباراة إلى اللعب بالطريقة نفسها التي سيلعب بها أمام منتخب مالطا، حيث قام بإشراك أغلب اللاعبين من أجل الوقوف على مستوياتهم عن قرب.
وكان "أخضر الصالات" وصل، أمس الاثنين، إلى مدينة بوريتش قادمًا من مدينة الدمام وذلك للمشاركة في بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية.
يُذكر أن قرعة بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الودية الدولية أسفرت عن وقوع "الأخضر" في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، هنغاريا، مالطا، الجبل الأسود وسان مارينو.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
10:38 PM
يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الأربعاء ، مشاركته في بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية التي تستضيفها مدينة بوريتش الكرواتية خلال الفترة من 1-5 سبتمبر، وذلك بمواجهة منتخب مالطا.
وأنهى "الأخضر"، اليوم الثلاثاء، تجهيزاته لمباراة مالطا، حيث فاز وديًا على منتخب جزر سليمان بنتيجة 7-3، وسجل أهداف الأخضر كل من معاذ العسيري (هدفين) وناصر الحارثي (هدفين) ومنصور الزهراني وحمود المطيري وفهد الرديني.
وعمد مدرب المنتخب السعودي، الإسباني أندرو بلازا خلال المباراة إلى اللعب بالطريقة نفسها التي سيلعب بها أمام منتخب مالطا، حيث قام بإشراك أغلب اللاعبين من أجل الوقوف على مستوياتهم عن قرب.
وكان "أخضر الصالات" وصل، أمس الاثنين، إلى مدينة بوريتش قادمًا من مدينة الدمام وذلك للمشاركة في بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية.
يُذكر أن قرعة بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الودية الدولية أسفرت عن وقوع "الأخضر" في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، هنغاريا، مالطا، الجبل الأسود وسان مارينو.
، أخضر الصالات يدشن أسبوع الصالات في كرواتيا بمواجهة منتخب مالطا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر الصالات يدشن أسبوع الصالات في كرواتيا بمواجهة منتخب مالطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.