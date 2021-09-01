شكرا لمتابعة خبر عن آل زلفة: النظام الإيراني وأذرعه أشر خلق الله واستهداف المطار دليلا على خستهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استنكر محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، الهجوم الإرهابي الحوثي الفاشل الذي استهدف مطار أبها الدولي، أمس الثلاثاء.

وهاجم آل زلفة النظام الإيراني الداعم للمليشيا الإرهابية، قائلا: "النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة من أشر خلق الله على الأرض".

وتابع: "فهم لا أمان ولا إيمان لهم، فهم لا يقيمون وزنًا للأخلاق والأعراف، والقوانين الدولية، ومن هذه اخلاقه يذله الله لأنهم يحملون كرهًا لأنفسهم وللإنسانية جمعا، واستهدافهم البارحة لمطار أبها الدولي المدني دليلا على خستهم وجبنهم وحقدهم".

ودعا آل زلفة لعقد مؤتمر عربي لمواجهة كل ما يهدد الأمن القومي، قائلا:"أيها العرب الأحرار، -يستثنى العرب الاجواء عملاء إيران- أليس الأجدر أن تعقدوا مؤتمرا عربيا لا تحضره إيران ولا تركيا اللتان أعلنتا بوضوح وبوجوه كالحة عداوتهما للعرب، ولكل ما هو عربي، للوقوف صفا واحدا في مواجهة من يهدد الأمن القومي العربي، ويتوسع في التراب العربي في الشام والعراق ولبنان..".