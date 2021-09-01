إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد قيادة القوات البرية الملكية

الرياض - محمد عبدالله - إنفاذًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قام الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بزيارة تفقدية لقيادة القوات البرية الملكية السعودية بالرياض.

ولدى وصوله مقر قيادة القوات البرية، أُقيمت مراسم استقبال رسمية ترحيبًا به، حيث كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير.

واستمع نائب وزير الدفاع لإيجازٍ عن القوات البرية الملكية السعودية بهدف الوقوف على استعدادها وجاهزيتها وما وصلت إليه من تطور وتحديث في التسليح والتدريب ليصل بها إلى مصاف القوات الحديثة.

وفي ختام الزيارة دوّن الأمير خالد بن سلمان كلمة في سجل الزيارات، ثم تسلم هدية تذكارية من معالي قائد القوات البرية والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.

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