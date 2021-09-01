أخبار السعودية.. تطورات حالة المصابين في هجوم مطار أبها.. و«التعليم» تمنع الجوال بالمدارس

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث كشف تحالف دعم الشرعية، كواليس عملية استهداف المنصات التي انطلقت منها الطائرات المسيرة الحوثية، التي استخدمت في الهجوم على مطار أبها الدولي، ما أسفر عن 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية، وإلى التفاصيل:

15 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وخلال الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير منطقة عسير، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تطورات حالة المصابين بهجوم مطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، أن 4 من المصابين في هجوم مطار أبها حالاتهم خفيفة وهم مواطن ونيبالي وهندي وبنغلاديشي، مؤكدًا أنه مستمر في تنفيذ الإجراءات أمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية.

استهداف المنصات المستخدمة في هجوم مطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية، أن عملية المنصات التي انطلقت منها الطائرات المسيرة الحوثية، التي استخدمت في الهجوم على مطار أبها الدولي جاءت بعد مراقبة استخبارية دقيقة لموقع إطلاق المسيرتين اللتين حاولتا استهداف المسافرين المدنيين في مطار أبها الدولي صباح اليوم.

استثناء بعض المدارس من التعليم الحضوري

وجهت وزارة التعليم، المـدارس الأهليـة والعالميـة والأجنبيـة والمـدارس المطبقـة للـبرامج التعليميـة والمسـارات الدوليـة، بالاستفادة مـن المعلمين والمعلمـات لـديهم مـمـن لم تسـمـح لـهـم ظـروفهم بـالعودة للمملكـة عـن طـريـق تـقـديـم الـدروس التعليميـة والأنشطة المدرسـيـة عـن بـعـد عـبـر تلـك المنصـات الإلكترونيـة.

«التعليم» تعلن منع الجوال بالمدارس

أصدرت وزارة التعليم قراراً بمنع استخدام الجوال نهائياً داخل المدرسة، على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يومياً في موقع (توكلنا ويب) في خدمة (نتعلّم بحذر)، وأن يقدّم الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي؛ نسخةً مطبوعةً من الحالة في نظام "توكلنا"، أو يرسل نسخة منها إلى جوال إدارة المدرسة.

تنويه هام من الخطوط السعودية

نشرت الخطوط الجوية السعودية، تنبيهًا هامًا للمسافرين على متن رحلاتها يتعلق بالرحلات الداخلية، مشيرة إلى أنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابنداً من الأول من شهر سبتمبر لعام 2021 إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد ويستثنى من ذلك القرار الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح والحالات الصحية المستثناة.

القبض على مواطن أساء لجهات حكومية

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، إنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر من خلالها مواطن في العقد الخامس من العمر، يسيء لعدد من الجهات الحكومية ويشهّر بها، فقد جرى استدعاؤه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

تحذير هام من «البنوك السعودية»

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من 3 حيل للاستيلاء على البيانات والمعلومات البنكية للعملاء، وعددت اللجنة – عبر تويتر – طبيعة الرسائل التي تنطوي على محاولات للحصول على بيانات العملاء، ومن بينها: «طلب مشاركة المعلومات البنكية للحصول على وظيفة براتب خيالي، أو طلب تحديث البيانات عبر البريد الإلكتروني، أو إعلانات الاستثمارات بالفوركس».

مادة التفكير الناقد المضافة للمناهج الدراسية

كشفت وزارة التعليم، عن إطلاق 34 منهجًا جديدًا بينها مادة التفكير الناقد وصياغات جديدة لقرابة 90 كتابًا قائمًا، ويدرسها طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، بهدف التعريف بالتفكير الناقد لمساعدة الطلبة على حل مشاكلهم والكثير من المسائل المعقدة التي قد يتعرضون لها في الحياة العملية.

المواقع المتأثرة بـ«أمطار الخريف»

حدد خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، المواقع المتأثرة بأمطار الخريف، مشيرًا إلى أن الأمطار المسماة «أمطار الخريف» تهطل الأيام الحالية بمناطق: «جنوب السعودية والباحة وعسير واليمن وسلطنة عمان»؛ وتتزامن مع موسم «خراف الثمار».

اقرأ أيضًا :

«أخبار السعودية».. ترقب لأسعار البنزين.. وثبات رواتب الموظفين بعد التخصيص

أخبار السعودية اليوم.. إعفاء مسؤولين بالصحة.. و3 مناطق تتصدر إصابات كورونا