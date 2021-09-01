صحيفة: النصر السعودي يحسم صفقة أنسيلمو

حسم نادي النصر السعودي صفقة البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، صانع ألعاب نادي الوحدة، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية بساعات قليلة.

ووفقا لصحيفة "الرياضية"، نجح النصر في التوقيع مع أنسيلمو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادما من الوحدة.

ورفض الوحدة التفريط في خدمات اللاعب نهائيا، حيث يأمل في الصعود مجددًا إلى الدوري السعودي للمحترفين والاستعانة بخدمات أنسيلمو الذي يتبقى في عقده 3 سنوات.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المُقبلة، حيث يتبقى 10 ساعات فقط على إغلاق الميركاتو الصيفي.

وكان أنسيلمو قد رفض اللعب مع الوحدة في دوري الدرجة الأولى السعودي، بعد الهبوط هذا الموسم، وكان قريبا من الانضمام لصفوف فريق اتحاد جدة، قبل أن يحول وجهته إلى النصر في اللحظات الأخيرة.

وأصبح أنسيلمو هو الصفقة الخامسة لفريق النصر هذا الموسم، وذلك بعد التعاقد مع الكاميروني فينسنت أبوبكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا ومحمد آل فتيل، وفونيس موري، المدافع الأرجنتيني القادم من الدوري الإسباني.

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