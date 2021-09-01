عاجل | 381 ألف حبة كبتاجون تضبط يوميا في السعودية

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولات تهريب 11.435.000 حبة كبتاجون خلال أغسطس، أي ما يعادل 381.167 حبة يوميا، كانت الأكثر منها عبر ميناء جدة الإسلامي بـ10.335.000، ومنفذ الحديثة بـ1.100.000، وكانت المحاولات كالآتي: ميناء جدة الإسلامي 1 أغسطس 8.735.000 حبة مُخبأة في إرسالية كاكاو ضبط 3 أشخاص 13 أغسطس 1.600.000 حبة مُخبأة داخل أرضية الشاحنة ضبط شخصين منفذ الحديثة 27 أغسطس 1.1 مليون حبة مقسمة على 6 محاولات: الأولى 145.340 حبة مخبأة داخل أنبوب العادم (الشكمان) الخاص بإحدى الشاحنات الثانية 73.988 حبة داخل إرسالية «دبس رمان» في مخبأ جرى إعداده لغرض التهريب أسفل جهاز التبريد الخاص بالشاحنة الثالثة 95.950 حبة مُخبأة داخل بطاريات شاحنة، وذلك بعد تفريغها من أجزائها الميكانيكية الرابعة 450.867 حبة داخل 3 صناديق تم تصنيعها بغرض التهريب أسفل جهاز تبريد إحدى الشاحنات الخامسة 188.370 حبة مخبأة في تجويف طبليات الأخشاب الحاملة أحجار الرخام، والمصنعة خصيصًا لغرض التهريب السادسة 217.340 حبة مخبأة في الإطار الاحتياطي للشاحنة



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