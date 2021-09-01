شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 25 عاما على إنشائه.. إزالة مجمع سكني مخالف بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية الخبر، أحد المجمعات السكنية الخاصة المخالفة، بحي الحزام الذهبي بالخبر، الذي يندرج موقعه ضمن التعدي على الممتلكات العامة، بعد مرور ما يقارب 25 سنة على إنشائه، وعلى إثره تم فتح الشارع الذي كان يشكل عائقا للدخول إلى الحي السكني.

الحزام الذهبي

وعلمت ”الخليج 365” من مصادرها بأن بلدية الخبر أزالت عددا من التعديات بمواقع مختلفة خلال الأسابيع الأخيرة، التي يفوق عددها 10 مواقع، شكلت تجاوزا صريحا على الممتلكات العامة، حيث جاءت هذه الجهود ضمن لجان حكومية تعمل على رصد هذه التجاوزات ومعالجتها سريعا، وفقا للأنظمة المنصوص عليها. فيما سيتم خلال اليومين القادمين البدء في أعمال السفلتة لموقع المجمع السكني المخالف، وتهيئته حسب المواصفات البلدية ليكون مدخلا فرعيا جديدا لحي الحزام الذهبي.

طرق عامة

من جهة أخرى، تواصل اللجنة أعمالها خلال الفترة القادمة لمتابعة ملف التعديات على الممتلكات العامة، حيث تحتضن محافظة الخبر العديد من المجمعات السكنية التابعة لموظفي الشركات وكذلك المجمعات التي يتم تأجيرها للمواطنين والمقيمين، والتي تشير المعلومات إلى وجود بعض المخالفات حولها سواء بالتعدي على الطرق العامة بمساحاتها الخارجية أو أرصفتها وأسوارها.

جهات تجاريةوكانت البلدية أزالت مؤخرا العديد من هذه المخالفات وفتحت الطرق للمشاه والمركبات، إضافة إلى معالجتها لبعض التعديات المتعلقة بجهات تجارية مثل المطاعم والمقاهي، والتي تتجاوز بالاستيلاء على مساحات أمام المحال تندرج ضمن الممتلكات العامة.