شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 110 سيارات تالفة ومهملة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة القطيف ما يزيد على 110 سيارات مهملة وتالفة متوقفة، في عدد من المواقع العامة في المحافظة، وذلك ضمن حملة رفع السيارات التالفة والمهملة التي تنفذها البلدية ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد الحسيني، أن حملة رفع السيارات التالفة مستمرة لتخليص المحافظة من المظاهر السلبية لحالات توقف السيارات التالفة، مشيرا إلى أن السيارات المضبوطة يتم نقلها إلى حجز السيارات المخصص.

وأوضح أن الحملة تستهدف معالجة وضع هذه السيارات في عدد من المواقع، من أبرزها المناطق الصناعية وعدد من المواقف والساحات العامة وداخل الأحياء، مشددا على أهمية الحس الحضاري في الحفاظ على المظهر العام للمحافظة من تلك المظاهر السلبية، داعيا أصحاب المركبات إلى المبادرة والتعاون في معالجة وضع السيارات في حينه، قبل أن تكون عرضة للرفع من الموقع.