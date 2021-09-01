شكرا لقرائتكم خبر عن الصرار.. رفع 100 م3 نفايات ومخلفات خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية الصرار التابعة لأمانة المنطقة الشرقية 100 متر مكعب من النفايات والمخلفات، إضافة إلى صيانة 80 مترا مربعا من الأرصفة، وطلائها، وإزالة سيارة واحدة تالفة ومهملة، وإصلاح 12 عمود إنارة.

وكثفت البلدية جهودها في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في مناطق متعددة في الصرار، وذلك من خلال حملة شاملة ضمت الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، خلال الأسبوع الماضي، والتي تأتي ضمن جهودها اليومية للقضاء على التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري من خلال صيانة وطلاء الأرصفة، وأعمال إزالة المخلفات، وإزالة السيارات المتهالكة وإصلاح أعمدة الكهرباء.

وأوضح رئيس البلدية م. نقاء أبو هليبة، أن البلدية شاركت ‏في برنامج «إماطة» تحت عنوان «إجازة نظيفة»، بمشاركة مجتمعية سعيا لتعزيز القيم ومفاهيم التطوع، ونشر الوعي وحس المسؤولية الاجتماعية.

وأكد استمرار أعمال معالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري في الصرار، داعيا الجميع إلى التعاون مع البلدية وعدم إلقاء المخلفات بشتى أشكالها عشوائيا، ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى ينعم الجميع ببيئة صحية وخالية من الملوثات، وتحقيق الهدف المنشود لهذه الحملات وغيرها، وأن تكون الصرار نظيفة، مع زيادة الوعي للجميع بأهمية النظافة.