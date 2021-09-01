شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 5 قوارب صيد تعمل بـ«شباك الجر القاعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف، أمس، جولات بحرية لتوعية وتثقيف الصيادين للحد من مخالفات الصيد بأنواعها في الساحل السعودي من الخليج العربي، وذلك بالقرب من الزور في تاروت.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أنه تم خلال الجولات تفتيش 5 قوارب صيد فئة طراد تعمل بوسيلة شباك الجر القاعية المستخدمة في صيد الروبيان، وتم العثور على كميات كبيرة من أسماك الصافي مخالفين بذلك أنظمة الوزارة.

من ناحيته، أكد مدير المركز م. وليد الشويرد أن وجود أسماك صغيرة الحجم يعرّض الصيادين للمساءلة وإيقاع العقوبة.