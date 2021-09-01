شكرا لقرائتكم خبر عن التأكد من سلامة المعروضات في «تربة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة م. محمد المنبهي أن من مهام مكتب الوزارة بمهرجان التمور، هو التأكد من سلامة التمور وخلوها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وفقا للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء، وذلك حفاظًا على صحة المستهلكين، موضحًا أن العينات تحال إلى المختبرات للتحقق من خلوها من متبقيات المبيدات، ومدى مأمونيتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشركات أو المزارع المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كأمانة المحافظة، وهيئة الغذاء والدواء.من جهته، بيّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة م. سعيد الغامدي، أن المهرجان يسهم في تسويق منتج التمور وتحويل التمور من منتجٍ زراعي إلى منتجٍ اقتصادي واستثماري وسياحي كبير ومميز، وللتعريف بأنواع وأصناف التمور الموجودة في محافظة تربة، كذلك لتبادل الخبرات بين المنتجين والمسوقين والمهتمين بتصنيع وتسويق التمور من مختلف أرجاء المملكة. ويأتي المهرجان متوافقًا مع موعد نضوج التمر بالمحافظة وامتدادًا للنجاحات التي حظيت بها مهرجانات التمور في الأعوام الماضية.