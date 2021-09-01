شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات و«تتبع» بحافلات مدارس ملكية الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مدير إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل د.سعد الحربي، أن الهيئة تسعى إلى خلق أجواء من الراحة والطمأنينة تساعد الطلاب والطالبات على زيادة تحصيلهم العلمي وهيأت الأجواء المناسبة لموسمهم الدراسي.

وقال إن الهيئة الملكية تأهبت لمهمة نقل الطلاب والطالبات بتوفير أكثر الحافلات أمانًا وحداثة والتي يبلغ عددها 448 حافلة. مبينا أن أسطول الحافلات الجديد في مدينة الجبيل الصناعية يتميز بوجود أنظمة استشعار للحركة خارج محيط الحافلة، بالإضافة إلى وجود كاميرات 360، وتزويد الحافلات بحاجز علامات «قف» يعمل عند صعود الطلاب ونزولهم من الحافلة، كما يتم تسجيل دخولهم عبر نظام «RFID».

وأضاف الحربي: إن الهيئة وفرت نظام تتبع لجميع الحافلات مربوطا بغرفة التحكم مباشرة لمعرفة اتجاه السائق وسرعة الحافلة، وإمكانية التواصل المباشر مع قائد الحافلة بالصوت والصورة، مع إضافة كاميرات مراقبة داخلية. كما أنها مجهزة بمعدات السلامة والإسعافات الأولية لحماية الطلاب.