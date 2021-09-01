شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية مهارات الاتصال في الحوار لـ 34 متدربا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أمس الأول، البرنامج التدريبي الذي نفذته عن بُعد على مدى يومين تحت عنوان: «مهارات الاتصال في الحوار»، وذلك بمشاركة 34 من المتدربين والمتدربات.

ويهدف البرنامج الذي قدمه المدرب المعتمد لدى المركز، د.زيد الخمشي، إلى إكساب المشاركين والمشاركات مهارات الاتصال والحوار مع الآخرين بكفاءة وفعالية. وسلط البرنامج الذي استهدف جميع فئات المجتمع الضوء على عدد من المحاور منها: كيف تحاور، وأساليب خلق الانطباع الحسن والدائم لدى الآخرين، وكيفية توظيف مهارات إدارة الحوار في محيط عملك، وتهيئة الجو المناسب للحوار، وكيف تعرِّف على شخصيتك في الحوار، وقياس مهارة الإنصات لدى المتدرب، والعمل على تفعيلها في الحوار، وأهمية لغة الجسد، وكيفية استثمار نبرة الصوت بنجاح.

وأوضح د.الخمشي أن برنامج تنمية مهارات الاتصال والحوار يعد من أهم البرامج التدريبية التي تضع اللَّبنات الأولى لحوار أساسي وسليم، مبينا أن بعض الدراسات أثبتت أن نجاح الإنسان في حياته الشخصية والعملية مرهون بقدراته على إتقان مهارات وفنون الاتصال.

وأشار إلى أن اكتساب المشاركين لمهارات الاتصال والحوار مع الآخرين بفاعلية يزيد من فرص النجاح، ويحسّن الإنتاج، ويرفع لغة التفاهم بين الشعوب والحضارات، مبينا أن الحوار يركز على القواسم المشتركة بين مختلف الثقافات، ويركز على بناء المجتمعات، وزيادة رفاه أفرادها.