شكرا لقرائتكم خبر عن 12 تخصصا صحيا أولوية في القبول للابتعاث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أن هناك 12 تخصصا تعتبر ذات أولوية في القبول للابتعاث في مسار التخصصات الصحية، هي طب الطوارئ، والعناية المركزة والتخدير، والطب والعلاج النفسي، وتمريض العناية المركزة، وجراحة الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والرأس والعنق، وجراحة التجميل، والعظام، وطب الأسرة، والأمراض الجلدية، وجراحة العيون.

وبين الأحمري أن الوزارة أعلنت عن فتح التقديم للابتعاث على عدة تخصصات صحية أبرزها التمريض لدرجات البكالوريوس والماجستير، والعلوم الطبية التطبيقية، والطب البشري لدرجات البكالوريوس والزمالة والتخصص الدقيق وطب الأسنان والصيدلة لدرجات الزمالة والتخصص الدقيق. مشدداً على وجوب الالتزام بالدول التي حددتها لكل تخصص ومرحلة.