شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: متحورات كورونا سريعة الانتشار وننصح بأخذ الجرعتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وشدّدت على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها -بإذن الله-، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 224 حالة مؤكدة وتعافي 338 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3054 حالة منها 907 حالات حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 544449 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 532850 حالة. مشيرة إلى تسجيل 6 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8545 حالة «يرحمهم الله جميعاً».

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.​