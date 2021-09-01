شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جسمك من صحة أسنانك» بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك مستشفى بقيق العام، مع إدارة طب الأسنان، التابعة لتجمع الشرقية الصحي، في مبادرة «صحة جسمك من صحة أسنانك»، والمقامة في مستشفى الرعاية الطبية وإعادة التأهيل بالظهران، وذلك من خلال خطة علاجية للمرضى، وتوزيع فرش ومعاجين للأسنان، إضافة إلى شرح تثقيفي وصحي للاستخدام السليم.

كان المستشفى قد أسهم في برنامج «صحتي في مدرستي»، وهو ضمن برامج «الصحة المدرسية»، الذي يعنى بتعريف المجتمع ببرامج الصحة المدرسية والاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك لعودة آمنة للمدارس، وللتعرف على الاحترازات الوقائية، التي يجب الالتزام بها.