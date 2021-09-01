شكرا لقرائتكم خبر عن عريعرة.. تطوير طريقي «الأمير سلطان» و«الملك فيصل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت بلدية عريعرة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، في تنفيذ 3 مشاريع للمحاور المستهدفة، لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق كفاءة الإنفاق بها.

وأوضح رئيس البلدية م. أحمد الغامدي، أن المشاريع شملت تطوير وتحسين ومعالجة طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وهو أحد المحاور المستهدفة الرابطة بين هجرة متالع وعريعرة، في معالجه التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك بمعالجة طبقة الأسفلت، بالإضافة إلى أعمال إصلاح الأرصفة المتهالكة، وإنشاء مسطحات خضراء، وصيانة الإنارة التجميلية، وتنفيذ وسائل السلامة المرورية، وري المزروعات والمسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطية بشبكه الري الأوتوماتيكي، تحقيقا لكفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى إزالة الحواجز الخرسانية بطول الطريق.

وأشار إلى تطوير وتحسين ومعالجة طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز بمركز أم العراد، وهو أحد المحاور المستهدفة، من إصلاح ومعالجة لطبقة الأسفلت وإصلاح أرصفة الجزيرة الوسطية وإعادة طلاء الأرصفة والطرق بعد المعالجة، بالإضافة إلى الري الأوتوماتيكي للجزيرة الوسطية لتحقيق كفاءة الإنفاق.

وقال م. الغامدي: إن البلدية شرعت أيضا في تحسين وتجميل حديقة مركز عريعرة بمساحة 15 ألف متر مربع، وذلك بإجراء صيانة لشبكات الري وعمل المسطحات الخضراء بالحديقة وزراعة الأشجار وتركيب مجموعة ألعاب أطفال فيها.

وأكد أن هذه الأعمال تستهدف معالجة التشوهات البصرية، وتحقيق كفاءة الإنفاق في تنفيذ الأعمال، ورفع مستوى رقي الخدمات البلدية لسكان المنطقة.