شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح المواقع المتضررة على «أبوحدرية - النعيرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، أعمال إصلاح المواقع المتضررة على طريق «أبو حدرية - النعيرية»، وذلك بطول 2200 متر لكل اتجاه، وتم الانتهاء من اتجاه النعيرية، وجارٍ العمل بالاتجاه الآخر.

وانتهى فرع النقل من أعمال إصلاح نفق تقاطع طريق الملك خالد مع تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين، وفتح حركة السير عليه، فيما واصل أعمال إعادة الدهانات على طريق «النقيرة»، المتفرع من طريق السفانية بمحافظة النعيرية، بطول 15 كيلو مترا، ضمن أعمال الصيانة للطرق، ورفع مستوى السلامة.

كان الفرع قد بدأ أعمال إصلاح وتوسعة طريق «الظهران - الجبيل» الرئيسي، لأربعة مسارات، مع إصلاح طريق الخدمة من جسر النابية، حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب، وذلك بطول 20 كم، مع اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة طيلة فترة العمل، فيما طالب عدد من المواطنين بسرعة إنجاز الإصلاحات، التي تعيق الحركة أثناء فترات الذروة صباحا ومساء.

وأوضح مدير الفرع م. أحمد الغامدي أنه تم الانتهاء في المرحلة الأولى من تقاطع طريق الرياض إلى تقاطع جسر حي الشعلة بطول 6 كم مع تنفيذ وسائل الأمن والسلامة، وتم تنفيذ هذه الأعمال الإصلاحية خلال 21 يوما، لافتا إلى الانتهاء من الأعمال الأسفلتية للمرحلة الثانية من جسر حي الشعلة إلى نهاية مجمع كباري الظهران بطول 2.7 كم، وتم تنفيذ وسائل السلامة في ذلك، علما بأنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بطول 8.7 كم من تقاطع طريق الرياض إلى مجمع كباري الظهران.

وأكد استمرار العمل بالمرحلة الثالثة، والانتهاء من إصلاح الطريق من تقاطع النابية إلى تقاطع طريق الملك سعود، نصف الطريق الأيسر بطول 6 كم، على أن يتم نقل العمل للجانب الأيمن من الطريق، وذلك بدءا من أمس الثلاثاء، منوها بأنه سيتم إغلاق المداخل والمخارج بمنطقة العمل، وإغلاق إشارة الشارع الخامس عشر، ليكون الطريق البديل لدخول الشارع الخامس عشر شرق هو العودة لطريق عمر بن الخطاب ودخول طريق الملك سعود ومن ثم الخروج لطريق الجبيل.