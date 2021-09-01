شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر منصة إطلاق مسيرات حوثية استهدفت مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة من صنعاء، استخدمت في المحاولتين العدائيتين لاستهداف مطار أبها الدولي. وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف نُفذت أثناء التجهيز لعملية عدائية بطائرة مسيرة مفخخة وشيكة، مشيرا إلى أن عملية التدمير قضت على العناصر الإرهابية المسؤولة عن الهجوم. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إحباط محاولتين لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة «مفخخة».تناثر الشظاياوأوضح أن المحاولة الثانية تمت صباح أمس الثلاثاء، عند الساعة 09:06، ونتيجة لعملية الاعتراض، تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار مما أسفر عن 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار.

وشملت الإصابات حالة حرجة لمقيم بنجلاديشي الجنسية، و3 حالات متوسطة «2 من الجنسية الهندية،1 بنجلاديشي الجنسية»، و 4 حالات خفيفة «سعودي الجنسية، نيبالي الجنسية، هندي الجنسية، بنجلاديشي الجنسية».

كما نتج عن ذلك تضرر إحدى الطائرات المدنية من طراز 320، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.

حماية المدنيينوأضاف العميد المالكي إن هذه المحاولة العدائية الوحشية هي الثانية أمس لاستهداف المطار والمدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وتؤكد نهج الميليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني.