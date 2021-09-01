شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: التعليم هو الركيزة الأساسية لتطور الشعوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتطور الشعوب وتحقيق تطلعاتها وأهدافها، مشيداً بما تقدمه قيادة هذه البلاد من اهتمام ودعم للاستثمار في الإنسان، وبناء قدرات وإمكانات أبناء وبنات الوطن، وهنأ سموه الطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح.

واطلع سموه، خلال استقباله رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عبدالله الربيش، بمناسبة تجديد تكليفه رئيساً للجامعة، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، على آلية القبول والتسجيل لهذا العام، وكذلك الإجراءات الاحترازية الصحية المعمول بها في الجامعة خلال العام الجامعي الحالي.

وهنأ سموه الربيش بمناسبة تجديد تكليفه، وأشاد بما قدمه خلال الفترة السابقة من جهود كان لها الأثر في تطوير مخرجات الجامعة.

من ناحيته، رفع الربيش شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للجامعة وبرامجها، التي كان لها الأثر البالغ في سير العملية التعليمية بالجامعة.