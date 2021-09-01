شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب لاستهداف المطار.. وكفاءة استثنائية للمملكة في صد الهجمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصد مختصون أمنيون وخبراء في القوانين الجنائية الدولية 3 أسباب رئيسية وراء ارتكاب الميليشيات الحوثية واستهدافها المتكرر لمطار أبها، الأول: كونه منشأة مدنية وبالتالي أقل تحصينا من المنشآت العسكرية، وثانيا: الرغبة في صناعة أي انتصار إعلامي ولو كان إرهابيا، ثالثا: عدم وجود أي رادع دولي يمنعها من ارتكاب تلك الجرائم فهي ليست عضوا بأي من المنظمات الدولية أو الأممية أو أنها تخضع لأنظمة ومشرعات قانونية أو أخلاقية.

‏أجندة إيرانيةوذكر أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، د. عادل عبدالقادر أن استمرار تصعيد الميليشيات ضد المنشآت المدنية، هو محاولة لتنفيذ الأجندة الإيرانية في ظل الضغوط المتواصلة على إيران من كل الجوانب والظروف التي تمر بها من انهيارات اقتصادية وتفكك اجتماعي وسياسي وإنساني، مبينا أن ما تنفذه تلك الميليشيات هو انتهاك واضح وصريح للقوانين ومواثيق الأمم المتحدة منذ إعلان المملكة مبادرتها لحل الأزمة اليمنية وحرصها على تهيئة أطراف العملية السياسية ودعم الوكالات الإغاثية الدولية.وأضاف إن المملكة قادرة على مواجهة السلوك العدواني والممنهج من قبل تلك الجماعات الإرهابية الرافضة لأي عملية سلام في المنطقة، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف أممي ودولي لمثل تلك الاعتداءات المتكررة، والتي تعد تصعيدا خطيرا، تمتد آثاره لجوانب إقليمية ودولية.

رسالة رفضوقال: لا شك أن التصعيد العسكري المستمر رسالة رافضة لكل المجهودات الدولية لإحلال السلام، والمبعوث الأممي الذي يتغير كل فترة دون إنجاز، وذلك لوجود عقبة الحوثي وعدم جديته في إحلال السلام وتعنته كونه الذراع الإيرانية في المنطقة، وهو ما يدل على خطورة تواجد تلك الجماعة في المنطقة.

انتهاكات خطيرةوذكر المستشار القانوني وخبير القانون الجنائي الدولي ومكافحة الإرهاب وتمويله محسن الحازمي أن اعتراض الدفاعات السعودية لمسيرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي، وخلفت وراءها 8 إصابات بين المدنيين وفقا للمعلومات الأولية، «جريمة حرب»، خاصة في ظل محاولاتها المتعددة استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة متجاوزة القوانين الدولية، وبما يعرض حياة الأبرياء للخطر.

وقال إن هذا الانتهاك مخالفة للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع ‏في اليمن

وأضاف إن اللائحة الحالية لجرائم الحرب، الواردة في معاهدات مختلفة وصكوك دولية أخرى، وفي تشريعات وسوابق قضائية وطنية، توضح أن تلك الممارسات تصنف بالانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب، كما هو الحال إزاء تعرض الأشخاص أو الأعيان المحمية للخطر أو في حال كانت تخرق قيما هامة، كسلوك يعرض الأشخاص أو الأعيان المشمولة بالحماية للخطر الجسيم جراء تلك الاعتداءات بما يشمل القتل المتعمد للمدنيين، أو الإصابة المباشرة لهم، أو التدمير للمقرات التي يرتادونها أو تكون مقرا لسكنهم.

ضجة إعلاميةوأوضح الأكاديمي والمحلل السياسي، د. خالد باطرفي أن الإرهاب دائما ما يستهدف الأماكن السهلة والمواقع المدنية والتجمعات البشرية لأنها أنسب وأفضل مواقع لتحقيق الأضرار البشرية، وهناك 3 أسباب رئيسية تجعل تلك الجماعات الإرهابية تكرر الهجمات على المنشآت المدنية فالسبب الأول هو غالبا ما تكون تلك المنشآت أقل تحصينا من المنشآت العسكرية فبالتالي ضمان وقوع أضرار، والسبب الثاني أنها تصنع ضجة إعلامية وتستجلب عيون واهتمام العالم، والسبب الثالث هو عدم وجود أي روادع أخلاقية أو قيمية تمنعها من ارتكاب تلك الجرائم فهي ليست عضوا بأي من المنظمات الدولية أو الأممية أو أنها تخضع لأنظمة ومشرعات قانونية أو أخلاقية.

كفاءة دفاعيةوبين «باطرفي» أن استهداف مطار أبها تحديدا بشكل متكرر من قبل تلك الميليشيات الإجرامية هو باعتقادهم أنه هدف يسهل الوصول إليه سواء من قربه جغرافيا وأيضا لأنه كما ذكرنا سابقا أنه أقل تحصينا بنظرهم من المنشآت العسكرية وبالتالي إحداث أكبر ضرر ممكن لتلك الطائرات الفاشلة والدموية، مؤكدا أن المملكة بقوتها وحصانتها الأمنية والعسكرية هي قادرة على حماية أراضيها ومنشآتها العسكرية والمدنية وأيضا تحصين المجتمع والأفراد من أن تطالها تلك الأيادي العابثة.

إملاءات خارجيةوأكد الخبير الأمني اللواء المتقاعد عبدالله الجداوي أن القوي ليس من يبادر بالضربات بل القوي هو من يتصدى لها ويتحملها، مبينا أن هذا المنطق أبعد ما يكون عن مفهوم أذناب إيران ذلك أن كل ما يقومون به من أعمال عدائية ضد المملكة ليس من منطلق قوتهم بل هي إملاءات تملى عليهم ممن يسوقونهم إلى مصير أسود مظلم كما تساق الشاة إلى ذابحها، ومحاولاتهم المتكررة والفاشلة لاستهداف المواقع الحيوية كمطار أبها إنما هي من أجل تحقيق مكاسب معنوية وإعلامية.

وسائل الدفاعوقال الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الغامدي: إن الحوثيين تعودوا على استهداف المنطقة الجنوبية، إذ تم استهداف المطار مرتين بالمسيرات أو الصواريخ وكالعادة تم اعتراضها وإسقاطها من قبل الدفاعات السعودية، ولكن استمرار هذه الميليشيات بهذه الأعمال العدائية يهدف إلى استنزاف المخزون الإستراتيجي لوسائل الدفاع الجوي، إلا أن الدفاعات الجوية قادرة على مواجهة أي اعتداء وإفشال أي هجمة إرهابية.