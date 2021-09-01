محامٍ: لا يوجد نص نظامي يمنع تفتيش المرأة لهاتف زوجها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المحامي تركي آل حصوصة: إنه لا يوجد نص نظامي يمنع تفتيش المرأة لهاتف زوجها.

شق جنائي:

وأضاف آل حصوصة، في حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أنه بإمكان أي مواطن تقديم بلاغ ضد أصحاب المقاطع الخادشة للحياء للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات والموضوع يتعلق بالشق الجنائي، وهناك أشياء غير مقننة وتخضع للتعزير ويكون مبنيًّا على فقه وشريعة، وأي شيء يخالف الشريعة وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعد جريمة.

تقديم الشكاوى:

وبالنسبة إلى ما يتعلق بالتصوير، أكد المحامي أنه بإمكان متابعات الخليج 365 تقديم شكوى للجهات المختصة إذا كانت المقاطع أو الصور خادشة ومسيئة.



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