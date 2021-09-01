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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود رجال الأمن البواسل في التصدي لحرب المخدرات، والوقوف في وجه مروجيها بالمرصاد.
وتفصيلاً، نوه الشيخ السديس بجهود رجال الأمن في التصدي لهذه الآفة، ومحاربتهم تجار الدمار والخراب، الذين يعبثون بصحة الإنسان وعمارة الأرض وصلاح المجتمعات.
وأضاف بأن مروجيها لا يسعون إلا للخراب والدمار، واستهداف شبابنا، وتدمير حياتهم بهذه الآفة، ومحاولة زعزعة الأمن وإثارة الفتنة، وهدم الأسر الآمنة.
وختم الدكتور السديس حديثه بدعاء الله -عز وجل- أن يحمي الشباب والشابات، ويجنبهم هذا البلاء، ويعين أبطال مكافحة المخدرات، ورجال الأمن والجمارك، في محاربتهم هذا البلاء، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لهذا الوطن الغالي قيادته الرشيدة.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 01:06 AM
أشاد بجهود رجال الأمن في التصدي لهذه الآفة ومحاربتهم تجار الدمار والخراب"السديس": حرب المخدرات على بلادنا مكشوفة.. ورجال أمننا لمروجيها بالمرصاد
أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود رجال الأمن البواسل في التصدي لحرب المخدرات، والوقوف في وجه مروجيها بالمرصاد.
وتفصيلاً، نوه الشيخ السديس بجهود رجال الأمن في التصدي لهذه الآفة، ومحاربتهم تجار الدمار والخراب، الذين يعبثون بصحة الإنسان وعمارة الأرض وصلاح المجتمعات.
وأضاف بأن مروجيها لا يسعون إلا للخراب والدمار، واستهداف شبابنا، وتدمير حياتهم بهذه الآفة، ومحاولة زعزعة الأمن وإثارة الفتنة، وهدم الأسر الآمنة.
وختم الدكتور السديس حديثه بدعاء الله -عز وجل- أن يحمي الشباب والشابات، ويجنبهم هذا البلاء، ويعين أبطال مكافحة المخدرات، ورجال الأمن والجمارك، في محاربتهم هذا البلاء، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لهذا الوطن الغالي قيادته الرشيدة.
، "السديس": حرب المخدرات على بلادنا مكشوفة.. ورجال أمننا لمروجيها بالمرصاد ،
المصدر : الخليج 365
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