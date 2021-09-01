إحداث 409 وظائف أكاديمية بجامعة جازان.. ورئيسها يشكر القيادة

الرياض - محمد عبدالله - شكر رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة بإحداث (137) وظيفة أستاذ مساعد، و(272) وظيفة محاضر، ضمن ميزانية جامعة جازان للعام المالي المقبل (1443 / 1444 هـ)

وقال: إن الدعم الذي تحظى به جامعة جازان من القيادة الرشيدة مكَّنها من تحقيق الإنجازات المتوالية في بناء الإنسان وخدمة المجتمع وتنمية المكان خلال فترة زمنية وجيزة.

وبين أن إحداث (137) وظيفة أستاذ مساعد، و(272) وظيفة محاضر سيسهم بشكل جوهري في تعزيز الموارد البشرية ودعم المنظومة الأكاديمية بالكوادر الوطنية لتواصل الجامعة رسالتها السامية في بناء الإنسان وخدمة المجتمع وتنمية المكان، في ظل رؤية المملكة 2030، كما ثمن دعم ومتابعةوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ للجامعة ومنسوبيها.

ودعا الدكتور القحطاني المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق كل ما فيه ازدهار الوطن وخير المواطن.

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