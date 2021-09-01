إعطاء جميع فئات دور الإيواء بالرياض لقاح كورونا.. وانتظام الطلبة بالمدارس

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي: إنَّ جميع دور ومراكز الإيواء حرصت منذ وقت مبكر على إعطاء جميع الفئات المشمولة بالرعاية داخلها جرعات لقاح كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد الحربي، تخصيص فرق تطعيم متكاملة لكل مركز ودار في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها لتطعيم فئاتها من المسنين والمسنات وذوي الإعاقة والإيتام وكذلك نزلاء دار الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات داخل فروعهم وفقًا لمواعيد محددة وبوقت مناسب يفصل بين الجرعتين لحمايتهم والتيسير على العاجزين منهم مثل فئات المسنين وذوي الإعاقة.

وأكد الحربي أن الكادر الطبي والتمريضي داخل فروع الإيواء كان يراقب المستفيدين بعد تطعيمهم لمدة معينة بعد دراسة تاريخهم المرضي بينما يتم تفقد أوضاعهم الصحية بشكل روتيني ومستمر للتأكد من سلامتهم مع تطبيق خطة الوزارة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانتظم اكثر من 150 طالبًا وطالبة من مراكز ودور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في مدارس التعليم بعد تلقيهم جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ضمن التدابير الوقائية التي طبقتها الوزارة للحفاظ على سلامة مستفيديها من الرعاية وضمان عودتهم الآمنة لمقاعد الدراسة.

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