شرطة الرياض تستعيد 9 مركبات مسروقة وتطيح بمواطن ومقيمين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، استعادة 9 مركبات مسروقة، والقبض على سارقيها وهم مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن استعادة (9) مركبات مسروقة بمدينة الرياض، والقبض على سارقيها مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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