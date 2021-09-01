تنويه من الخطوط السعودية للرحلات الداخلية ينفذ بدءًا من الغد

الرياض - محمد عبدالله - نشرت الخطوط الجوية السعودية، تنبيهًا هامًا للمسافرين على متن رحلاتها يتعلق بالرحلات الداخلية، مشيرة إلى موعد دخول القرار حيز التنفيذ.

وشاركت الخطوط السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، قبل أيام، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، أوضحت من خلاله أنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابنداً من الأول من شهر سبتمبر لعام 2021 إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتابعت الخطوط الجوية السعودية، أنه يستثنى من ذلك القرار الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح والتي تتمثل في الفئات العمرية الأقل من 12 عامًا أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة.

وأوضحت الخطوط السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن للمسافر حجز تذكرة سفر إلكترونيًّا على الطيران السعودي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على الموقع الرسمي لبوابة الخطوط السعودية من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- اضغط على اختيار «احجز رحلتك» الذي يوجد على الصفحة الرئيسية.

- قم بتعبئة كل البيانات الخاصة بوقت الرحلة، والمطار الذي تقلع منه الطائرة، وجهة الوصول.

- قم بتحديد عدد التذاكر، بالإضافة إلى تحديد درجة الحجز ما بين الأعمال والأولى والضيافة.

- قم بتحديد موعد المغادرة، مع موعد الوصول، في حالة الرغبة في الحجز الذهاب والعودة.

- يتم تأكيد الحجز من خلال سداد قيمة التذاكر، وذلك يكون من خلال الدفع من خلال بطاقات الائتمان الخاصة بالعميل.

وحددت الخطوط الجوية السعودية خمسة التزامات يجب على المسافرين عبر خطوطها الالتزام والتقيد بها، وتتمثل في التالي:

- الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بعقد النقل والمشار إليها في الموقع الإلكتروني «للسعودية» سواءً قبل أو بعد إتمام عملية الحجز وإصدار التذكرة المؤكدة.

- الإفصاح عن أي احتياجات خاصة للمسافر إن وجدت قبل إتمام عملية الحجز وإصدار التذكرة المؤكدة.

- الحضور للمطار في الوقت المحدد من قبل الناقل الجوي لإنهاء إجراءات السفر واتباع تعليمات الناقل الجوي المعلنه لذلك.

- استكمال كافة مستندات ومتطلبات السفر النظامية مثل (تأشيرات السفر، صلاحية و نوع وثيقة السفر) ومراعاة كافة الأنظمة الحكومية.

- على المسافر إنشاء حجزه بالطريقة الصحيحة وإضافة وسائل الإتصال الصحيحة (رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني) الخاص به والتي ستكون هي وسائل التواصل الوحيدة والمُعتمدة.

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