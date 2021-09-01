الحصيني يكشف عن موعد نهاية الصيف

الرياض - محمد عبدالله - كشف الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، عن موعد نهاية فصل الصيف.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الصيف ينتهي فعليًا 28 محرم 1443هـ 5 سبتمبر، وفلكيًا 15 صفر1443هـ الأربعاء 22 سبتمبر وبالتالي تساوي الليل والنهار

وأشار إلى أن بداية شهر سبتمبر تشهد بداية العد التنازلي لنهاية الصيف وبدايةالخريف، فيما تكون الأجواء فيه لطيفة ليلاً وحارة وسط النهار، مع بداية تحرك المنخفضات الجوية خاصة شمالًا.

وتوقع زيادة فرص الأمطار على الجنوبية والغربية وشمال المملكة.

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