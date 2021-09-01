«الأرصاد» عن طقس الأربعاء: رياح وأمطار رعدية على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره لطقس الأربعاء هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، في حين يبقي الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، المدينة المنورة، تبوك

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.

أما عن الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر .

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