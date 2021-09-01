إنفاذا لتوجيهات ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد القوات البرية

إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، قام نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بزيارة تفقدية لقيادة القوات البرية الملكية السعودية بالرياض.

ولدى وصوله مقر قيادة القوات البرية، أُقيمت مراسم استقبال رسمية ترحيبًا به، حيث كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير.

كما تشرف مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات البرية بالسلام عليه.

واستمع نائب وزير الدفاع لإيجازٍ عن القوات البرية الملكية السعودية بهدف الوقوف على استعدادها وجاهزيتها وما وصلت إليه من تطور وتحديث في التسليح والتدريب ليصل بها إلى مصاف القوات الحديثة.

وفي ختام الزيارة دوّن الأمير خالد بن سلمان كلمة في سجل الزيارات، ثم تسلم هدية تذكارية من قائد القوات البرية والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.