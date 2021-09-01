شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدروس العلمية حضورياً في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية استئناف الدروس العلمية حضورياً، وذلك ابتداءً بدرس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الذي سيقام اليوم الأربعاء.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد النبوي الشيخ عبدالله بن حطاب الحنيني أن عودة الحضور المباشر للدروس العلمية من رحاب المسجد النبوي بعد انقطاع دام عام ونصف مع استمرار بث الدروس العلمية افتراضياً عبر منصة منارة الحرمين، وإيصال فائدتها إلى المسلمين في شتى أنحاء العالم.