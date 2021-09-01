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ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في جدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في جدة

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة مكة المكرمة ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة جدة.

تفاصيل الواقعة:

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن دوريات أمن الطرق ضبطت مواطناً في العقد الثالث من العمر قام بنقل (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة – طريق الساحل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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