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شكرا لقرائتكم ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01
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ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في جدة
جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة مكة المكرمة ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة جدة.
تفاصيل الواقعة:
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن دوريات أمن الطرق ضبطت مواطناً في العقد الثالث من العمر قام بنقل (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة – طريق الساحل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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