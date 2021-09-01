ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة مكة المكرمة ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة جدة.

تفاصيل الواقعة:

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن دوريات أمن الطرق ضبطت مواطناً في العقد الثالث من العمر قام بنقل (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة – طريق الساحل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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