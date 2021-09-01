قطر: استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها عمل ينافي كل الأعراف الدولية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية على مطار أبها الدولي.

عمل تخريبي:

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن هذا الاستهداف للمنشآت المدنية والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

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