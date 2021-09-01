، "خالد بن سلمان" يتفقَّد مقر قيادة القوات البرية الملكية ويقف على مستوى جاهزيتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن تطوير التسليح والتدريب يعزِّز كفاءة المنظومة القتالية لأفرع القوات المسلحة كافة

قام الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، أمس الثلاثاء بزيارة تفقدية إلى مقر قيادة القوات البرية الملكية السعودية للوقوف على مستوى الجاهزية التي وصلت إليها القوات.

وتفصيلاً، قال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على تويتر: "إنفاذًا لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد، قمتُ بزيارة تفقدية لمقر قيادة القوات البرية الملكية السعودية، ووقفت على مستوى الجاهزية التي وصلت إليها هذه القوات من تطوير وتحديث في التسليح والتدريب، بما يعزز كفاءة المنظومة القتالية لأفرع القوات المسلحة كافة".