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أكد الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء المهندس سعد الشهيل، بأن تطبيق كود البناء عالمي ليس محلياً فقط، والكود السعودي الأقل تكلفة عالمياً والنسبة العالمية تتراوح ما بين 5٪ إلى 8٪ من قيمة تكاليف المبنى والكود السعودي يتراوح ما بين 3٪ إلى 4٪ .
وقال "الشهيل" عبر برنامح الراصد على قناة الإخبارية إن الكود السعودي لم يلزم المواطن بأن يتعاقد مع مكتب هندسي يقيم في موقع البناء، ولكن بحسب العقد قد تكون زيارات وخلافه، الأهم في الموضوع أن يتابع البناء ويرفع التقارير على منصة بلدي.
وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء إلى أن كود البناء السعودي يحمي من التنفيذ الخاطئ الذي قد يسبب مشاكل كثيرة التي تفوق المبالغ التي تدفع في البناء ونوه بأن إطلاق مصطلح الكراتين ليس دقيقاً.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 12:52 AM
"الشهيل": الكود السعودي يحمي من التنفيذ الخاطئ الذي قد يسبب مشاكل كثيرةتطبيق كود البناء عالمياً ونسبته في المملكة الأقل.. ومصطلح الكراتين ليس دقيقًا
أكد الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء المهندس سعد الشهيل، بأن تطبيق كود البناء عالمي ليس محلياً فقط، والكود السعودي الأقل تكلفة عالمياً والنسبة العالمية تتراوح ما بين 5٪ إلى 8٪ من قيمة تكاليف المبنى والكود السعودي يتراوح ما بين 3٪ إلى 4٪ .
وقال "الشهيل" عبر برنامح الراصد على قناة الإخبارية إن الكود السعودي لم يلزم المواطن بأن يتعاقد مع مكتب هندسي يقيم في موقع البناء، ولكن بحسب العقد قد تكون زيارات وخلافه، الأهم في الموضوع أن يتابع البناء ويرفع التقارير على منصة بلدي.
وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء إلى أن كود البناء السعودي يحمي من التنفيذ الخاطئ الذي قد يسبب مشاكل كثيرة التي تفوق المبالغ التي تدفع في البناء ونوه بأن إطلاق مصطلح الكراتين ليس دقيقاً.
، تطبيق كود البناء عالمياً ونسبته في المملكة الأقل.. ومصطلح الكراتين ليس دقيقًا ،
المصدر : الخليج 365
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