شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية العرب»: نساند المملكة لصد الاعتداءات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية أمس، التي حاولت من خلالها الاعتداء على مطار أبها الدولي، واستهداف المدنيين الأبرياء بطائرتين مسيرتين مفخختين، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من اعتراضهما وتدميرهما.

وأكدت الأمانة في بيان من مقرها بالعاصمة تونس على أن هذا العمل الإرهابي الذي يمثل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي وجريمة حرب توجب المساءلة وملاحقة مرتكبيها، مبينة أنه دليل بارز على إمعان هذه الميليشيات في تجاوزاتها ونهجها العدائي المنتهك لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وتحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات الإرهابية، والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها".

وأشادت بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية الملكية السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بمجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.